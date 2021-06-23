"العدل" الأمريكية تعلق على مصادرة مواقع إلكترونية إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة العدل، إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا تستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإيرانية و3 مواقع يديرها حزب الله اللبناني.

ومنعت الولايات المتحدة في وقت سابق الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران، ومواقع إلكترونية تابعة للحوثيين في اليمن.



وتظهر رسالة على المواقع الإيرانية التي حجبتها السلطات الأمريكية أن الموقع أغلق من جانب الحكومة الأمريكية.

وظهرت على مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية، وقناة برس-تي في الناطقة بالإنجليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع "تويتر" إن "الإدارة الأمريكية حجبت مواقع عدة وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية منها برس تي في، والعالم، والمسيرة".