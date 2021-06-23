محمد الفلاح - سماع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي طهران

الأربعاء 23 يونيو 2021

أفاد شهود عيان، مساء الثلاثاء، سماع دوي إطلاق نار كثيف في شارع "رزم آرا" القريب من حي دولت آباد جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.



وذكر إيراني وهو يتحدث في مقطع فيديو قام بنشره على منصات إلكترونية، إن دويًا لإطلاق نار وقع في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء في شارع رزم آرا القريب من حي دولت آباد جنوبي طهران".

ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار، كما لم تعلن السلطات الرسمية عن الأسباب.

وحي دولت آباد تقطنه أغلبية من أبناء الجاليات العربية وفي مقدمتهم الجالية العراقية واللبنانية والسورية.