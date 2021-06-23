شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب مجلس الأمن بمنع إثيوبيا من ملء «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا السودان مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الذي قررته الشهر المقبل.

وبعثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق أمس الثلاثاء رسالة إلى مجلس الأمن حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة في ملف سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، بحسب موقع "سودان تريبيون".

وقال كامل في تصريح صحفي إن وزيرة الخارجية: "طالبت مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف: "الرسالة نادت بدعوة كل الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي".

وأشار إلى أن الملء الثاني "يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي الدولي".

وحثت الرسالة مجلس الأمن على بحث آخر تطورات الخلاف حول سد النهضة على "سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل".

وقال سيد كامل إن الوزيرة دعت مجلس الأمن إلى "مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة".