شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ«جاوتينج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إقليم "جاوتينج" المركز الصناعي بجنوب أفريقيا إلى مستوى قياسي، مما أثار تحذيرات بشأن طاقة المستشفيات ودعوات إلى فرض قيود أكثر صرامة.

ويعيش ربع سكان جنوب أفريقيا في الإقليم الذي يضم جوهانسبرج، أكبر مدن البلاد والعاصمة بريتوريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد الوطني للأمراض المعدية قوله إن 67 % من الإصابات التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء في جنوب إفريقيا كانت في جاوتينج، في حين قفز عدد حالات النقل إلى المستشفيات الإقليمية بنحو الثلث في الأسبوع الماضي إلى أكثر من 5200 حالة.

كما ارتفعت الحالات اليومية في جاوتينج بنسبة 38 % خلال الفترة نفسها، مما يعني أن أرقام دخول المستشفيات المستشفيات ستتفاقم.

وسيؤدي هذا الوضع إلى زيادة الضغط على إمدادات الأسرة والأكسجين والعاملين في مجال الصحة.

وقال مفوييسي مزوكوا، نائب رئيس الجمعية الطبية بجنوب إفريقيا، في مقابلة إن "القضية هي أننا لم نصل إلى الذروة في جواتينج.. سيكون هذا تحديا كبيرا وربما نحتاج للجوء إلى كل الخيارات التي لدينا، حتي باستخدام مستشفيات الجيش".