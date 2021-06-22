شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 86 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين، تسجيل 86‭‭‭‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 288 أول أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 526737.

كما سجل المغرب 6 وفيات، ارتفاعا من وفاة واحدة أول أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9244.

وحذر بيان من وزارة الصحة المغربية، أمس، المغاربة "من التراخي الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة بخصوص التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد-19".

وأضاف البيان أن "التمادي فيه" من شأنه أن "يؤدي إلى انتكاسة وبائية خصوصا مع العطلة الصيفية واستئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب".