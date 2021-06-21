مجلس الشيوخ عن حادث قطار حلوان: "قضاء الله وقدره"

الشارقة - اميمة ياسر -

قال النائب أكمل الله فاروق، وكيل لجنة النقل بمجلس الشيوخ، إنه لا يمكن الإشارة بأي نوع من الاتهامات لأي جهة بعينها، بخصوص حادث قطار حلوان، حتى توضح النيابة العامة ملابسات الحادث، مؤكدًا أن "ما حدث قضاء الله وقدره".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن وزير النقل كامل الوزير يعمل على تطوير المرفق حتى لا يحدث مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن لجنة النقل داخل غرفتي الشيوخ والنواب تعمل على خطة واحدة بالتفاف مع الوزير لتغيير المنظومة بأكملها.

وشدد وكيل لجنة النقل على ضرورة الوقوف على أسباب الحادث؛ حتى لا يتكرر مرة أخرى، فضلًا عن محاسبة المقصرين.

وفي نهاية حديثه تقدم النائب بواجب العزاء إلى شهداء الحادث الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.