انت الان تتابع خبر الأرجنتين تحقق فوزا صعبا على أوروجواي في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أحرز جيدو رودريجيز هدفا في الشوط الأول هو الأول في 11 مباراة دولية ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على أوروجواي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.

ولم تفز أوروجواي على الأرجنتين في كوبا أمريكا منذ 1989 وتأخرت بهدف مبكر بضربة رأس من رودريجيز.

وشارك لاعب وسط ريال بيتيس في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ يونيو حزيران 2019 ورد الجميل لمدربه عندما حول تمريرة ليونيل ميسي العرضية بضربة رأس داخل المرمى بعد عشر دقائق.

ومنح الهدف الفوز للأرجنتين بينما استهلت أوروجواي مشوارها في البطولة بخسارة.

وافتقرت المباراة للإثارة. وتحتل أوروجواي المركز الأخير في المجموعة الأولى دون نقاط مثل بوليفيا التي خسرت مباراتين حتى الآن.

وتقدمت الأرجنتين إلى صدارة المجموعة متساوية مع تشيلي التي فازت 1-صفر على بوليفيا. ولدى باراجواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة.

وعاد إدينسون كافاني إلى تشكيلة أوروجواي بعد غيابه عن آخر مباراتين للإيقاف. وتجاهل الحكم مطالبة مهاجم مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 26.

وكانت ليلة مخيبة لأوروجواي التي فشلت في تسديد أي كرة على المرمى رغم استحواذها على الكرة.

وشكل ميسي خطورة على أوروجواي لكنه تعرض لرقابة من العديد من اللاعبين في الثلث الهجومي.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

وتلعب الأرجنتين ضد باراجواي يوم الاثنين فيما تلعب أوروجواي ضد تشيلي في اليوم ذاته.