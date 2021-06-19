علي باباجان: تركيا تحولت إلى دولة ترتكب فيها الجرائم في وضح النهار

أدان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، الهجوم الإرهابي الذي وقع على مبنى الرئاسة الإقليمي على حزب الشعوب الديمقراطي بمدينة إزمير، حيث أسفر عن وفاة موظفة بالحزب تُدعى دنيز بويراز.

وقال باباجان في مؤتمر حزبه بمدينة إسبرطة التركية، «لقد حولوا تركيا إلى بلد يُرتكب فيها جرائم القتل في وضح النهار، يجب أن تتخذوا موقفًا حازمًا على الفور ضد العنف السياسي. لقد سمعنا صرخاتكم كثيرًا، يمكنكم أن تقوموا بذلك عندما تشاءون، إذن فلتسحبوا تلك العصابات».

يُذكر أن مواطنة تركية قُتلت في هجوم إرهابي على مبنى الرئاسة الإقليمية لحزب الشعوب الديمقراطي في إزمير، الخميس. وقال الحزب إن عاملة بمقر الحزب تدعى دنيز بويراز، قتلت بعدما أطلق إرهابي الرصاص عليها، واعتقلت السلطات التركية منفذ الهجوم.