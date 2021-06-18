عميد كلية التربية الرياضية بنات الأزهر يستقبل نائب رئيس الجامعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور عصام أبو النجا عميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، للاطمئنان على أعمال الامتحانات؛ والكنترولات.

وطالب نائب رئيس الجامعة بالعمل على تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها أولًا بأول، وأشاد بانتظام العمل داخل لجان الكلية، ووجود أستاذ المادة خلال الامتحان، بجانب الالتزام بتطبيق توصيات لجنة الأزمات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع نائب رئيس الجامعة مع عميد الكلية الالتزام بتجهيز لجان خاصة للعزل داخل الكلية ؛بجانب وجود الإشراف الطبي عليها على مدار الساعة.

ووجه فكري الشكر للطالبات لالتزامهن وظهورهن بالمظهر المشرف ونقل لهن تحيات فضيلة رئيس الجامعة ودعواته لهن بالتوفيق والنجاح.

واستمع نائب رئيس الجامعة لبعض الشكاوى من الطالبات، ووعد بدراستها على أرض الواقع، وحلها في أسرع وقت ممكن وتوفير سبل الراحة لهن، بجانب طلبات بعقد حفلات التخرج لهن، مشيرًا إلى أن ذلك يكون من خلال الالتزام بطبيعة الأزهر، والإجراءات الاحترازية، وأن يكون في قاعات مفتوحة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عصام أبو النجا، عميد كلية، وأعضاء هيئة التدريس ومدير الكلية والجهاز الإداري وأفراد الأمن.

ووجه عميد الكلية، الشكر لنائب رئيس الجامعة لدعمه وتقديم يد العون الدائم للكلية وللطالبات، وحرصت بعض الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد فكري.