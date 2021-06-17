قصف إسرائيلي يستهدف 3 مواقع لحماس في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت الطائرات الإسرائيلية، مساء الخميس، 3 مواقع لحماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مصدر محلي فلسطيني لـ"الخليج 365" بأن طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على الأقل تجاه موقع لحماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكر المصدر أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي تطور لاحق، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا آخر في خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعا ثالثا في منطققة السودانية شمال غربي القطاع.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن قصف معسكرات وموقع إطلاق صواريخ في غزة جاء ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وأضاف في بيان أصدره، مساء الخميس، أنه سيواصل تدمير القدرات العسكرية لحماس، ويعتبرها مسؤولة لما يجري في قطاع غزة".

وكان رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي ترأس في وقت سابق مساء اليوم، اجتماعًا لتقييم الوضع أوعز خلاله برفع جاهزية الجيش لسيناريوهات عديدة تشمل أيضًا استئناف القتال في مواجهة مواصلة الأعمال الإرهابية من غزة، بحسب البيان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي سيرد على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.



وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.

وصباح الأربعاء، استهدفت طائرات إسرائيلية، موقعا لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه، أن مقاتلات حربية أغارت على مجمعات عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس، والذي استهدفته بعدة صواريخ.