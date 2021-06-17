شكرا لقرائتكم قتيلان في إطلاق نار بمدينة إسبلكامب غرب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، مقتل شخصين بإطلاق نار في وسط بلدة إسبلكامب في غرب ألمانيا.

وكشفت الشرطة أن الضحيتين هما رجل وامرأة، مضيفةً أن مطلق النار لا يزال هارباً. وأضافت أن رجال الشرطة الخاصة ينتشرون في مكان الحادث. ولم تتّضح حتى الآن دوافه.

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وأوضح متحدّث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن قوات الأمن تجهل أيضاً ما إذا كان مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار.

صورة نشرتها مواقع ألمانية للشرطة في مكان الحادث

وأوردت صحيفتا "فيستفالن بلات" و"بيلد" أن الشرطة أطلقت حملة مطاردة في المنطقة وأن مطلق النار الهارب مسلّح، وهو ما رفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.

وأفادت صحيفة محلية أن أحد الشخصين قُتل في مبنى فيما الآخر قُتل في الشارع، علما بأن الشرطة أشارت إلى وجود "موقعي جريمة".

من جهتها، أفادت صحيفة "بيلد" أن إطلاق النار حصل بداعي "الغيرة"، من دون أن تورد مصدرا لمعلوماتها.

وتقع بلدة إسبلكامب، التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، في ولاية شمال-الراين وستفاليا بغرب ألمانيا.