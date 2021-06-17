بايدن: بلادنا عادت لمكانتها وتحالفاتنا أصبحت أقوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده عادت لمكانتها وتحالفاتها أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

كلمات غرد بها بايدن كموجز قصير لرحلته الخارجية عبًر من خلالها عن نجاح أول زياراته الخارجية والتي استمرت لنحو أسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي: "مستعدون لمواجهة أصعب التحديات العالمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".

وبعد الانتهاء من زيارة بروكسل، سيسافر بايدن إلى جنيف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو الجاري.

وبدأ بايدن جولته الخارجية من بريطانيا ثم بلجيكا وسويسرا، حيث اختتمها بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.

واستغرقت الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي 8 أيام، وتهدف لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي التي توترت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة صياغة العلاقات مع روسيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد غادر مساء الأربعاء، جنيف بعد انتهاء قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت في فيلا "لا جرانج".