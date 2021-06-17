شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتقل الداعشي «أبا الدردار» في الصحراء الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ ف ب)

اعتقلت قوة «برخان» الفرنسية، الإرهابي «أبا الدردار» أحد كوادر تنظيم «داعش» المتطرف في الصحراء الكبرى على حدود مالي، في إنجاز جديد لنهج باريس المعلن باستهداف قياديي الجماعات المتشددة في المنطقة.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان، أن دادي ولد شعيب المعروف بـ«أبي الدردار» وهو أحد كوادر «داعش» في الصحراء الكبرى «ويشتبه في أنه قطع أطراف ثلاثة رجال في مايو/أيار في سوق أسبوعية في تين هاما، سلّم نفسه من دون أي مقاومة».

وأوضح البيان، أن «أبا الدردار» كان يحمل «سلاحاً آلياً، ويضع نظارات للرؤية الليلية، ويرتدي سترة قتالية، ومعه هاتف وجهاز لاسلكي».

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن التوقيف تم الجمعة الماضي، في منطقة «الحدود الثلاثة» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي إحدى المناطق الرئيسية التي تنشط فيها جماعات متشددة في منطقة الساحل، خصوصاً تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. ورصد الإرهابي بواسطة مروحية خلال عملية مشتركة لقوة «برخان» والقوات النيجرية.

و«أبو الدردار» عضو سابق في حركة «التوحيد والجهاد» غربي إفريقيا التي أسس بعض من كوادرها تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.

وأوقف لأول مرة في عام 2014 وتم تسليمه للسلطات المالية، لكنه أدرج في قائمة تضم نحو مئتي مسلح شملتهم صفقة تبادل عام 2020، مقابل أربعة رهائن بينهم الفرنسية صوفي بيترونان، بعد مفاوضات أعلنت باريس أنها لم تشارك فيها.