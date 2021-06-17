انتخابات رئاسية في إيران الجمعة.. ورئيسي الأوفر حظاً

تجري إيران الجمعة انتخابات رئاسية لاختيار خلف للمعتدل حسن روحاني، في اقتراع يبدو إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظاً للفوز به، ويمكن أن يعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط توقع بامتناع واسع عن المشاركة.

وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأمريكية وجائحة كوفيد-19، منح مجلس صيانة الدستور الأهلية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية «اعتباراً من 1979»، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد ، واثنان من التيار الإصلاحي. لكن عددهم بات خمسة مع انسحاب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده والمحافظ المتشدد علي رضا زاكاني أمس الأربعاء.

ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد رئيسي (60 عاماً)، الأوفر حظاً للفوز بولاية رئاسية من أربعة أعوام، بعدما نال 38 في المئة من الأصوات في انتخابات 2017. وفرصة رئيسي تبدو أكبرهذه المرة بغياب أي منافس جدّي.

وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي لا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بإبرام الاتفاق حول البرنامج النووي، والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب واشنطن أحادياً منه العام 2018.

ويتوقع أن تشهد الانتخابات امتناعاً واسعاً عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع ، امتناعاً قياسياً بنسبة 57%.

واختتمت أمس حملة انتخابية امتدت ثلاثة أسابيع دون ضجيج. وباستثناء العائدة لرئيسي، ندر حضور صور المرشحين وشعاراتهم في طهران. وفي حين أن الإجراءات الوقائية لكوفيد-19 حدّت من التجمعات، يسود انطباع بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها.

وخاض المرشحون ثلاث مناظرات تلفزيونية بقيت في معظمها من دون نقاش مباشر حول البرامج، ورأت صحف عدة أن المناظرات كانت مملة ولم تساهم في رفع حماسة الناخبين.

وأقيمت نشاطات علنية محدودة، برزت منها تجمعات لرئيسي أثار أحدها انتقادات بسبب السماح بحضور حاشد .

ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى.(أ.ف.ب)