شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب العسكري حوّل ميانمار إلى ساحة لعب للقوى العظمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن هناك في ميانمار لعبة كبيرة جديدة محتدمة بعد الانقلاب.

وبحسب مقال لبرتيل لينتنر، فإن الصين والولايات المتحدة على جانبين متعارضين في الحرب الأهلية المتصاعدة في ميانمار، بينما تكافح اليابان والهند والآسيان للتوصل إلى أرضية مشتركة.

ومضى الكاتب يقول: أعلنت الصين دعمها لحكومة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال مين أونغ هلينج في ميانمار، بينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وأعلنا دعمهما لحركة القوة الشعبية التي تحرض على الديكتاتورية.

وأضاف: تلتزم الهند واليابان بالهدوء؛ لأنهما لا تريدان دفع ميانمار مرة أخرى إلى براثن الصين. فيما لا تجرؤ تايلاند على إدانة الانقلاب أو انتقاده لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن بقية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة تماما على حل الأزمات الإقليمية.

بكين وواشنطن

وأوضح أن ميانمار أصبحت بهذا الوضع مسرحا تقف فيه الصين في مواجهة الولايات المتحدة في صراع يتصاعد إلى أزمة إقليمية.

ومضى يقول: بعيدًا عن التنافس بين القوى العظمى، فإن اليابان والهند والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى ليست حريصة على رؤية النفوذ الصيني ينمو في ميانمار اليائسة.

وأردف: هذا اليأس آخذ في الازدياد. بدأت موجات من اللاجئين في التدفق إلى حدود ميانمار مع تايلاند وعبر الحدود إلى الهند، مما يمثل بداية أزمة إنسانية جديدة يمكن أن تنافس نزوح روهينيجا في وقت سابق من البلاد.

وتابع: اقتصاديًا وماليًا، البلد على وشك الانهيار، مما أدى إلى طرد العديد من المستثمرين الغربيين الذين دخلوا البلاد على أمل التحول الديمقراطي. لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن الصين ترى فرصة في أزمة ميانمار.

واستطرد: في اجتماع إقليمي في تشونغتشينغ في 8 يونيو، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الميانماري ونا ماونغ لوين أن العلاقات الثنائية لم تتأثر بما وصفه بالتغييرات في الوضع الداخلي والخارجي لميانمار.

وأضاف: كما تعهد المسؤولون الصينيون بدعم المبادرات الدبلوماسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن أزمة ميانمار، على الرغم من حقيقة أن توافق النقاط الخمس المتفق عليها بين مين أونج هلاينج وممثل الآسيان في اجتماع استمر يومًا واحدًا في جاكرتا في 24 أبريل قد مات إلى حد كبير لدى وصوله.

عجز أسيان

وتابع: من حيث الجوهر، ألقى اتفاق الإجماع اللوم بنفس القدر على قيام جيش ميانمار بإطلاق النار على مئات المتظاهرين السلميين، بمن فيهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، والمتظاهرين الذين كانوا في ذلك الوقت مسلحين بأجهزة محلية الصنع للدفاع عن أنفسهم.

وأردف: في الفترة من 4 إلى 5 يونيو، تم إرسال بعض المسؤولين إلى ميانمار، لكن يبدو أنهم لم يفعلوا أكثر من الدردشة مع ممثلي المجلس العسكري.

وتابع: أعطى بيان صحفي تم تحميله على الموقع الرسمي لأمانة الآسيان ألقاب القيادة الحكومية لزعيم المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينج وآخرين كانوا حاضرين في الاجتماع، مما أعطى اعترافًا رسميًا من الآسيان بالانقلاب وقادته.

وأشار إلى أن آسيان تجمع فضفاض للأنظمة غير الديمقراطية بشكل أساسي تسترشد بمبدأين أساسيين، هما عدم التدخل والإجماع، مما يجعله عاجزًا بشكل دائم عن حل الأزمات الإقليمية.

ولفت إلى أن إندونيسيا هي العضو الوحيد في الآسيان الذي أبدى بعض الاستعداد لمعالجة مشاكل ميانمار.

ومضى يقول: إن تقاعس الآسيان عن العمل من المرجح أن يرضي الصين. في حين أن بكين قد تكون قلقة من الصراع الداخلي المتصاعد في ميانمار والحرب الأهلية المتصاعدة، والتي لا تشمل الآن الجيوش العرقية التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من القوات المحلية في المناطق التي لم تشهد قتالًا منذ عقود، فقد أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها قادرة على النجاح مع جنرالات ميانمار.

مصالح إستراتيجية

وأضاف: لدى الصين مصالح جغرافية إستراتيجية كبيرة يجب حمايتها في ميانمار، وقد انحازت بكين دائما إلى المعسكر السياسي الذي يبدو أن له اليد العليا. وفي الوقت الحالي، اليد العليا هنا للمجلس العسكري الذي لا يحظى بشعبية بقيادة مين أونغ هلينج.

وتابع: ميانمار هي الدولة المجاورة الوحيدة التي تزود الصين بوصول مباشر إلى المحيط الهندي. ويسمح ذلك لشحنات الوقود الصينية والواردات الرئيسية الأخرى بتجاوز المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا الذي تخشى بكين أنه قد يتم غلقه في أي سيناريو صراع مع الولايات المتحدة.

ومضى يقول: الولايات المتحدة تقف على الجانب الآخر من الانقسام السياسي في ميانمار بعد الانقلاب. ابتداءً من شهر يونيو، أعلنت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أن شبكتها الإعلامية، صوت أمريكا وراديو آسيا الحرة، ستطلق قناة جديدة على مدار 24 ساعة في ميانمار.

وأردف: وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة في 9 يونيو، ستكون القناة متاحة على قمرين صناعيين مختلفين للتليفزيون المباشر إلى المنزل يغطيان ميانمار وسيتم إطلاقها ردًا على إغلاق المجلس العسكري وسائل الإعلام المستقلة والحظر المتقطع لخدمات الهاتف المحمول منذ انقلاب الجيش في 1 فبراير.

وأضاف: كما ستحصل منظمات المجتمع المدني داخل البلاد وفي المنفى على دعم من الولايات المتحدة. ولكن بخلاف إبقاء الأمل حيًا بين عامة الناس، من الصعب أن نرى كيف سيؤثر ذلك على بقاء قوة النظام العسكري الذي هو على استعداد لذبح المدنيين بوحشية من أجل البقاء.

تعزيز المعارضة

وتابع: يرى محللون أمنيون وآخرون أنه لا العصيان المدني ولا الكفاح المسلح في المناطق الحدودية من المرجح أن يسقط الجيش. ويعتقد أن الشيء الذي يمكنه فعل ذلك فقط هو حدوث انشقاق داخل الجيش، لكن هناك القليل من المؤشرات على وجود مثل هذا الانشقاق الكبير داخل سلك الضباط.

ومضى يقول: مع ذلك، فمن المصلحة الإستراتيجية لواشنطن تعزيز القوات المعارضة لجيش ميانمار لتجنب أن تصبح الدولة مرة أخرى عميلاً تابعا للصين.

وأردف: وفقًا لوثائق جيش ميانمار الداخلية التي اطلعت عليها آسيا تايمز، كان قلق الضباط الكبار بشأن اعتماد الدولة على الصين والحاجة إلى موازنة ذلك من خلال تحسين العلاقات مع الغرب هو الذي أدى إلى إدخالهم مجتمعًا أكثر انفتاحًا في 2011-2012.

واستطرد: تحسنت العلاقات مع الغرب إلى أن دفع جيش ميانمار مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش في عام 2017 ورفضت أونغ سان سو كيي، الأيقونة المؤيدة للديمقراطية، إدانة الفظائع.

وتابع: فيما أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علنًا الانقلاب الديمقراطي، كانت انتقادات اليابان وحتى الهند للاضطرابات أقل علنية.