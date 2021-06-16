«الـوطنـي» يناقـش دور التكنولـوجيـا فـي تـطـويـر الصنـاعـة المحـليـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس في أبو ظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس يناقش خلالها موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، وتوجه عفراء بخيت العليلي سؤالاً إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، وتوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حول «سن دخول رياض الأطفال».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة.

من جهة أخرى، نظم المجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء، ندوة افتراضية بعنوان «دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل الطفل»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يقام هذا العام تحت شعار «القضاء على عمل الأطفال».

أدارت الندوة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس كل من: جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

كما شارك من القيادة العامة لشرطة دبي العقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع.