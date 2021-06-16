شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة»: 75 ألف مستفيد من «برداً وسلاماً» خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن أعداد المستفيدين من مشروع «برداً وسلاماً» خلال السنوات الـ 5 المنقضية بلغ نحو 75 ألف مستفيد بواقع 5 الآف أسرة متعففة أي ما يعادل 25 ألف فرداً من أفراد الأسر، إلى جانب 50 ألف عامل، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية بالتزامن مع حلول فصل الصيف.

وقالت عائشة الحويدي مديرة إدارة التطوع وخدمة المجتمع إن حملة «برداً وسلاماً» هي حملة موسمية صيفية تحرص من خلالها الجمعية على نشر الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر ولفترات طويلة تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنه مع بداية فصل الصيف من كل عام تقوم الجمعية بإطلاق حملة «برداً وسلاماً» وفق النهج الخيري الذي دأبت عليه الجمعية بتنفيذ مخرجات الحملة على طريقتها الخيرية في صورة إنسانية تتضمن توفير الأجهزة الكهربائية كأجهزة التكييف والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر ذات الدخل المحدود، وتستقبل الجمعية العديد من الطلبات على مدار العام، وأوضحت أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، تمكنت الجمعية من تقديم الدعم المعنوي لما يقارب 50 ألف عامل من خلال توزيع الوجبات وأغطية الرأس والمشروبات، إضافة إلى توزيع قرابة 10 آف جهاز منزلي لأكثر من 5 الآف أسرة متعففة.