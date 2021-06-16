شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم المهارات» برنامج تكميلي لطلبة 4 ـ 12 حتى نهاية الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد إبراهيم - إيمان سرور

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفي رسالة وجّهتها للمدارس، أمس الثلاثاء، البرنامج الصيفي بعنوان «دعم المهارات» الذي يتم تنفيذه «عن بُعد» للطلبة في الصفوف «4-12» في الفترة من 20 يونيو إلى 30 يونيو/ حزيران 2021، للوفاء بما تبقى من أيام العام الدراسي الجاري 2020-2021، وانسجاماً مع قرار المجلس الوزارة للتنمية بخصوص التقويم المدرسي، وعدد أيام التمدرس.

قالت المؤسسة إن خطتها للأيام المقبلة، المتبقية من العام الدراسي الجاري، للصفوف من 4- 12، تهدف لضمان لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية التالية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الأساسية المكتسبة في هذا العام الدراسي لدى الطلبة، والتأكد من أن جميع الطلبة لديهم أسس قوية للمرحلة التعليمية التالية، سواء كانت بالانتقال إلى الصف الذي يليه، أو باكتساب مهارات متقدمة لمزيد من التعلم.

وفــي سيــاق متصل، أدى طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة، امتحان نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، في مادة اللغة الإنجليزية، أمس الثلاثاء، «حضورياً» في المدارس، فيما اختتم طلبة الصفوف 4-8 سباق الامتحانات عن بعد من المنازل بمادة اللغة الإنجليزية.

وأكد عدد كبير من طلبة الثاني عشر بمساريه، أن أسئلة الامتحان جاءت في متناول جميع الطلبة في اللجان، ولم يتضمن الامتحان أية أسئلة غامضة، أو محيّرة تثير تحفظات الممتحنين.وقالوا لـ«الخليج» إن التوقيت المحدد للإجابة عن الأسئلة الامتحانية (ساعة ونصف الساعة) مناسب جداً للإجابة والمراجعة وتسليم الورقة الامتحانية، لاسيما أن الأسئلة جاءت من دون محددات زمنية، مع أحقية الطالب في العودة إلى الأسئلة السابقة ومراجعة ما تمت الإجابة عنه.

وخرج طلبة الصف الثاني عشر القسمين (العام والمتقدم) في مدارس أبوظبي الثانوية أمس، وهم راضون عن أدائهم في امتحان اللغة الانجليزية، مؤكدين أن الامتحان خاطب مستوى الطالب المتوسط، وجاءت أسئلته شاملة للدروس التي أخذوها خلال العام الدراسي عن علوم البيئة، ورواية جاءت اسئلتها واضحة، وقطعة يملأ الطالب فيها الفراغات بالكلمة المناسبة من ثلاثة اختيارات، أما في موضوع التعبير، فقد أعطي الطالب كلمات ومجموعة افكار محددة للاستعانة بها على تكوين جمل يتحدث فيها عن طموحاته المستقبلية، والوظيفة التي يحلم بها مستقبلاً، والمهارات التي تحتاج إليها تلك الوظيفة، ونقاط القوة التي تؤهله للحصول عليها، حيث طلب من الطلبة كتابة 200 كلمة حول هذا الموضوع الانشائي.