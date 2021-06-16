3 إصابات مؤكدة بـ«الفطر الأسود» في عُمان

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وكالات)

أعلنت سلطنة عُمان، أمس، اكتشاف ثلاث إصابات بـ«الفطر الأسود»، وهي عدوى فطرية تصيب بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، أن ثلاثة مرضى بـ«كورونا» أصيبوا بداء «الفطر المخاطي»، والذي يعرف باسم «الفطر الأسود»، وكان قد انتشر بسرعة بين مصابي الفيروس التاجي في الهند.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية في منشور لها على «تويتر»، بأن المرضى يتلقون العلاج حالياً.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من «كوفيد - 19»، خصوصاً ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين، وتجنب التجمعات.

وأثار «الفطر الأسود» قلق المسؤولين الطبيين خلال انتشار فيروس «كوفيد - 19» بشكل كبير في الهند.