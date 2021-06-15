صحفيون ونواب يتعرضون للتجسس أثناء حكم ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت لجنة قضائية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا عقب ورود تقارير تفيد بتعرض صحفيين ونواب للتجسس أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وقال رئيس اللجنة جيري نادل «إنه من الممكن أن تكون الحالات التي ظهرت مؤخرا حوادث منفردة»، وأضاف «ولكن الحالات تثير مخاوف جادة تتعلق بالدستور والفصل بين السلطة». وقال: إنه يتعين على الكونجرس أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل أن تتجسس وزارة العدل على النواب أو العاملين في وسائل الإعلام.

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