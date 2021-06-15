شكرا لقرائتكم خبر 800 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا لعام 2021م.

وقام الفريق التطوعي خلال الحملة بالكشف على 6,051 حالة وإجراء 810 عمليات جراحية، فضلا عن صرف 3,875 وصفة طبية وتوزيع 1,566 نظارة طبية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على 3,500 حالة مرضية، حيث أجرى 300 عملية جراحية استفاد منها 4,000 فرد، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان.

وبينما وزع المركز 1000 سلة غذائية للاجئين في الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنجلاديش استفاد منها 5 آلاف شخص، سلم 43 طنا و121 كجم من السلال للأسر المحتاجة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية صالة بتعز، و4619 كرتون من التمور في مأرب، و10400 كرتون تمور في محافظتي البيضاء وشبوة.