محمد الفلاح - تصعيد حوثي خطير.. قصف هستيري على السكان بمدينة حيس غربي اليمن

الإثنين 14 يونيو 2021

قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مساء الإثنين، مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن، بأكثر من 26 قذيفة مدفعية، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين.



وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 18 قذيفة هاون عيار 120 أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من الأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة، فيما قصفت الأحياء الجنوبية في اطراف المدينة بـ 8 قذائف مماثلة.

وأضافت المصادر ان قصف الميليشيات كان عنيفاً، أحدث دوي انفجارات هزت المدينة، وخلف خوفاً ورعباً في أوساط السكان، مما قد ينذر بموجه نزوح جديدة، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وفي وقت سابق من الاثنين، أحبطت القوات المشتركة محاولة واستحداث تحصينات للمليشيات الحوثية في خطوط التماس في جبهات القتال في حيس، وأوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وتعرضت المنطقة على مدى يومي الأحد والاثنين لعمليات إرهابية شنتها الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية والصاروخية التي انهالت على المنازل.