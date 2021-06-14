انت الان تتابع خبر ديالى.. الدفاع المدني تسيطر على حريق التحرير الضخم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع التحرير التجاري المخصص لبيع للعطور والألبسة والكماليات في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى".

وبينت، أنها "بذلت جهودًا كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث، وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في المحلات التجارية في المجمع المذكور".



وأشارت إلى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".