شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامح شكري يجري مباحثات رسمية مع السفير القطري في الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن جلسة المباحثات التي تعقد في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة تتم بحضور وفدين من البلدين.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت مساء أمس الأحد، أن سامح شكري، توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.