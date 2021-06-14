شكرا لقرائتكم تركيا وأوروبا ماكرون يبحث مع أردوغان ملفي سوريا وليبيا ويتحدث عن "تعاون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مكتب الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون الرئيس بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الحاجة إلى العمل معاً للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون بأردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في بروكسل.

أردوغان خلال وصوله لقمة الناتو

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وقال ماكرون عقب اللقاء الذي استمر 52 دقيقة: "تحدثت مع أردوغان وأبلغته بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "حديثي مع أردوغان أسفر عن رغبة مشتركة في التعاون في سوريا وليبيا".

ماكرون خلال وصوله لقمة الناتو

وانطلقت قمة الناتو، اليوم الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغة عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن أهم بنود القمة، مناقشة مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب العلاقات مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.