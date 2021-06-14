التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف في بيان صحفي إنه "أحبط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف "أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وفي وقت سابق اليوم أدان السفير الفرنسي بالسعودية، لودوفيك بوي، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير ( جنوب غرب) المملكة امس ، واصفا ذلك بـ "الاعتداء الجبان".

وغرد السفير الفرنسي على "تويتر" قائلا: "فجعني نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في عسير( امس)، باسم السفارة الفرنسية في السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم تربي فيه أجيال الغد".

وكان مصدر أمني سعودي أعلن مساء أمس الأحد سقوط طائرة مسيرة مفخخة،أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير (جنوب غرب) المملكة دون أي إصابات.