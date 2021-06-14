الجزائر تُلغي إعتماد قناةٍ فرنسيّة "إتبعت توجّهًا معاديًا للبلاد"

اسماعيل عبد الحي - قرّرت السلطات الجزائرية أمس الأحد، إلغاء اعتماد مكتب قناة "فرانس 24" بالجزائر، بسبب ما وصفته وزارة الإتصال بـ"عداء" هذه القناة تجاه الجزائر.

وقال وزير الإتصال، عمار بلحيمر إن قرار سحب الإعتماد سببه "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم إحترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وكانت الوزارة قد وجهت إنذارا لـ"فرانس 24" في شهر مارس الماضي بسبب "تغطيتها المنحازة"، حسب وصف الوزارة، لمسيرات الحراك الشعبي.

وقالت قناة "فرانس 24" في مارس المنصرم، إن وزارة الاتصال الجزائرية لوّحت بسحب إعتمادها نهائيا بسبب ما إعتبرته "تحيّزا صارخا" في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديمقراطية.

وأفادت بأن الوزارة قالت في بيان إنه الإنذار الأخير قبل سحب الإعتماد نهائيا.

وكالات