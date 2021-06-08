بعد الانقطاع المفاجئ.. عودة تدريجية لمواقع إخبارية حكومية عالمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 55 دقيقة

تعطل عدد من مواقع الإنترنت في العالم اليوم الثلاثاء، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى ومواقع إخبارية عالمية مثل سي إن إن الأميركية ولو موند الفرنسية ونيويورك تايمز.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع من بينها تطبيق بلومبيرغ.

وتعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وتعذر الدخول إليه صباح الثلاثاء. وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة وموقعي الصحيفتين. كما تعذر الدخول مؤقتاً لموقع بي.بي.سي قبل عودته إلى الخدمة.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مشكلة فنية لدى شركة “فاستلي” الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية تسببت في عطل مواقع الإنترنت حول العالم.

واضافت الوكالة أن عدة مواقع إلكترونية عالمية تعطلت اليوم الثلاثاء بعد انقطاع واسع النطاق على ما يبدو لدى شركة خدمات الحوسبة السحابية (فاستلي). كما وأفيد بعودة جزئية لعمل المواقع.