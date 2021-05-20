شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تبحث مع «أكاديمية النقل البحري» التدريب في مجال الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك في الجانب التدريبي المتعلق بالأمن والسلامة البحرية.

و رحّب اللواء ابن فهد بعبدالغفار والوفد المرافق في مقر أكاديمية شرطة دبي، مستعرضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب في شرطة دبي في مختلف المجالات.

وقال الدكتور إسماعيل: يأتي تعاوننا مع شرطة دبي، تكريساً لدورنا كبيت خبرة متخصص في مجال التعليم والتدريب لجميع الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري في المنطقة العربية.