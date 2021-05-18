محمد الفلاح - القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوم حوثي جنوب الحديدة

الثلاثاء 18 مايو 2021

أحبطت القوات اليمنية المشتركة هجوما حوثيا هو الثاني خلال ساعات لمقاتلي الميليشيات على مواقع في قطاع حيس، جنوب الحديدة الساحلية.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (جبهة الساحل الغربي) إن القوات المشتركة المرابطة في قطاع حيس جنوب الحديدة كسرت، مساء الاثنين، محاولة تسلل هي الثانية خلال ساعات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار المركز إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لعناصر حوثية حاولت التسلل من جهة قرية الحصب شرق حيس على مواقعها، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأجبرتها على الفرار والتراجع بعد معارك ضارية.

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تدمير القوات المشتركة طائرة مسيرة تتبع الميليشيات الحوثية، استهدفت مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وكانت الميليشيات الحوثية قد استهدفت، صباح السبت، سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بقذائف أطلقتها من الطائرة المسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 مدنيين.