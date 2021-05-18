"الخارجية" تكشف تفاصيل المفاوضات لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في غزة متواصلة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هناك جهودًا مبذولة من قبل الجانب المصري على كافة الأصعدة حاليا، بشأن التطورات في فلسطين، مشددًا على أن جهود الدولة المصرية تتمثل في عودة الهدوء في غزة والوصول لبر الأمان والسلام المنشود، وهي جهود مستمرة دون توقف.

وأضاف حافظ، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك أولوية أولى في تلك الظروف وهي العمل على وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحقن الدماء، مشيرًا إلى تفهم الوضع الحالي والتعامل معه بشكل فوري والعمل على جذور المشكلة الأكبر وهو ما صعب الأمور حاليًا.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى تحركات الدولة المصرية على المستوى السياسي، للوصول إلى حل للأزمة والدفع قدما للتسوية السياسية، واستعادة الهدوء، لافتا إلى أن الوضع الإنساني بالغ الأهمية والحتمية، ووقف الأعمال القتالية والتعامل بمزيد من الجهود على كافة المستويات لوقف التصعيد.