الرئيس الفرنسي: ناقشت مع السيسي وقف إطلاق النار بغزة وتوحيد الفصائل الفلسطينية



الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتناقش مع نتنياهو رئيس وزراء القصف الإسرائيلي لمكاتب الصحف في غزة.

وتابع ماكرون، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم الفترة الانتقالية السودانية، المنعقد الآن بباريس بمشاركة الرئيس السيسي، أنه تناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإعادة الثقة لوقف إطلاق النار في غزة وتوحيد الفصائل الفلسطينية والتعهد بعدم اللجوء للعنف.

وأضاف الرئيس الفرنسي “سنرسم خارطة طريق تجمع كل أطراف الصراع”.

وتابع الرئيس الفرنسي أن السفير الفرنسي يتحرى عن الموضوع وسيعود بمعلومات حول ما جرى.

وفي سياق متصل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التجربة السودانية أكدت تحمل السودانيين المسئولية الجماعية، مؤكدًا أن المتظاهرين السودانيين رفعوا شعارات الحرية والسلام والعدالة.

وتابع ماكرون خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم الفترة الانتقالية السودانية، المنعقد الآن بباريس بمشاركة الرئيس السيسي، أن الثورة السودانية ألهمت تطلعات شعوب عدة دول في العالم.

كما أكد أن السودانيين أظهروا للعالم قدرة انتصار الثورة بالشعر والأغاني، لافتًا إلى أن الشبان السودانيين أسقطوا النظام الاستبدادي للرئيس السابق عمر البشير.

ولفت الرئيس ماكرون إلى أن النظام السوداني السابق استخدم الإسلام السياسي لتغطية تجاوزاته، مؤكدًا أن الانتخابات الشفافة هدف في السودان لتشكيل حكومة مدنية.

وشدد ماكرون على أن المرحلة الحالية مهمة جدا في السودان، والمجتمع الدولي مستعد للمساعدة.