3 وفيات و861 إصابة بكورونا بالكويت

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19-)خلال ال24 ساعة الماضية.



وأرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 292 ألفاً و 490 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1696.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 191 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه "تم تسجيل 1004 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 278 ألفاً و824 حالة.