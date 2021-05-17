العاهل الأردني: الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

نقل الديوان الملكي الأردني في تغريدة على تويتر عن الملك عبد الله قوله في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر".



وقال العاهل الأردني، "لا بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة".

وأضاف الديوان الملكي، "جلالة الملك لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".