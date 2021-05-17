واشنطن تشيد يجهود دولة الإمارات في تعزيز السلام بالشرق الأوسط

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام بالشرق الأوسط.



جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية مساء اليوم الإثنين، عقب مكالمة هاتفية مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي تناولت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عمق العلاقات الإماراتية- الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتهدف لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات ووقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية.

ونوه بأن "اتفاقيات إبراهيم" تحمل آمالا لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات كافة، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية، والصراعات والحروب تقودان إلى الدمار والفوضى.