شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو لاجتماع عاجل للرباعية الدولية بشأن فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت روسيا أمس الأحد، إلى إنهاء فوري لأعمال العنف في الصراع بالشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مطالبة بعقد اجتماع عاجل للرباعية الدولية الخاصة بالمنطقة.

وكتب نائب وزير الخارجية الروسى سيرجي فيرشينين على تويتر: "المهمة ذات الأولوية تتمثل فى إنهاء إراقة الدماء". وقال إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي لمنع الأضرار التي تلحق بالمدنيين وكذلك البنية التحتية التي تستخدمها وسائل الإعلام.

واستطرد المسؤول الروسى: "ندين بشدة استخدام القوة"، مشيرا إلى أن الموقف المتصاعد يمثل مصدر قلق بالغ.

وذكر فيرشينين أنه من أجل تهدئة الوضع، ترى روسيا أنه من المهم عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية للشرق الأوسط. وتتكون المجموعة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.