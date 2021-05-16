الجيش اليمني: نخوض معركة مصير ضد الإرهاب «الحوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الاتحاد، وكالات (عدن)

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب «الحوثي»، ولن يقبلوا بتحويل صنعاء، وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي، وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية.

ونوّه المقدشي بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الفارسي.

جاء ذلك خلال تفقد المقدشي، أمس، سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب.

واطّلع المقدشي على أوضاع المقاتلين، واستعداداتهم للدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية والتصدي لمخططات التمدد الفارسي وأوهام الكهنوت.

والتقى الوزير بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية، كما استمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي. وعبّر عن الاعتزاز والفخر بما يتمتع به قادة وأفراد الجيش والمقاومة من عزيمة صلبة ورباطة جأش وروح معنوية وكفاءة قتالية لمواكبة معطيات المعركة والمسارات التكتيكية والاستراتيجية المرسومة.

وأشاد بالالتفاف الشعبي الواسع حول المشروع الوطني والمرجعية الجمهورية الراسخة، والمواقف الداعمة للجيش والمقاومة والدعوات الرسمية والمجتمعية لرفد الجبهات والمشاركة في معركة استعادة الوطن.

من جانبه، أكد قائد أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت أقرب إلى تحقيق النصر الكبير لليمن وإنهاء الانقلاب «الحوثي».

وشدد ابن راسية، خلال زيارة تفقدية إلى جبهات الريان وحويشان والعلم والجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، على الجاهزية القتالية العالية والمعنويات المرتفعة، التي تتمتع بها القوات في مختلف الجبهات، والتي تضاعفت مع الانتصارات الأخيرة.

وأشاد العميد ابن راسية، بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، حيث ألحقت بميليشيات «الحوثي» الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد أركان المنطقة العسكرية السادسة، أن محافظات الجوف وعمران وصعدة على موعد مع التحرير الكامل، وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء من أذناب إيران وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن. إلى ذلك، تفقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، أمس، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد رئيس هيئة الدعم اللوجستي، أن العزيمة والصبر والثبات التي تتحلى بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستثمر النصر الكبير ضد العدو «الحوثي» وستحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.