واشنطن تطالب إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

طالب البيت الأبيض إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين باعتبارها "مسؤولية قصوى"، وذلك بعد قصف القوات الإسرائيلية اليوم السبت لبرج شاهق في قطاع غزة يضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية، من بينها مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في تغريدة على موقع تويتر، "لقد أبلغنا الإسرائيليين مباشرة بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية قصوى". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن البرج الذي دمره في مدينة غزة بعد ظهر اليوم كان أحد مقار استخبارات حركة حماس. وقال الجيش، إن "حماس استخدمت وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل انطلاقاً من البرج غطاء لأنشطتها"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "طائرات الاحتلال استهدفت برج الجلاء السكني المكون من 12 طابقاً، بسبعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض". وأشارت الوكالة إلى أن البرج يضم العديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية والعربية، ومنها مكتب قناة "الجزيرة"، وعيادات ومراكز طبية وشققاً سكنية.

