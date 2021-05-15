شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تدين خطف متمردين كولومبيين ثمانية من جنودها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس - أ ف ب

دانت فنزويلا، السبت، إقدام متمردين كولومبيين على «خطف» ثمانية من جنودها في جنوب غرب فنزويلا، قرب الحدود مع كولومبيا، وطالبت بالحفاظ على حياتهم، في منطقة تشهد معارك مع الجيش.

وجاء في بيان تلاه زير الدفاع الفنزويلي فلاديمير لوبيز أنه «خلال المعارك، قبض على ثمانية عسكريين. تلقينا أدلة على أنهم أحياء. ندين أمام المجتمع الدولي الخطف المشين لهؤلاء الجنود».

وتابع لوبيز:«نطالب خاطفيهم بالحفاظ على حياتهم، وعلى سلامتهم الجسدية، أجرينا اتّصالات ستفضي إلى إطلاق سراحهم قريباً، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية التنسيق في ذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وكانت المنظمة غير الحكومية «فونداريديس» المعارضة نشرت الإثنين بياناً لفصيل منشق عن حركة «فارك» أعلن فيه القبض هم ثمانية جنود كشف هوياتهم، مشيراً إلى أنه يعتزم تسليمهم إلى «الصليب الأحمر».

وألقى أكثر من 13 ألفاً من أعضاء حركة «فارك» أسلحتهم لكن فصائل «منشقة» لم تقبل باتفاق السلام الموقع في 2016 في كولومبيا.