شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا تحصل على 38 مليون جرعة لقاح ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الدول الأفريقية حصلت على 03ر38 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأفاد المركز في بيان له أمس، بأنه جرى إعطاء 4ر22 مليون جرعة ضد كوفيد-19، من بين أكثر من 03ر38 مليون جرعة حصلت عليها الدول الأعضاء.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا وصلت حتى الآن إلى 4660304 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 125404, فيما تعافى 4219117.