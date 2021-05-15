الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء بغزة الى 126

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة عن ارتفاع اعداد الشهداء الى 126 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي "ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت 126 شهيدا من بينهم 31 طفلا و20 سيدة فيما اصيب 950 شخصا بجراح مختلفة".

جاء ذلك في وقت تجدد القصف المدفعي العنيف على الحدود الشمالية لقطاع غزة في ظل استمرار المقاتلات الحربية بشن غاراتها على عدد من الأهداف بمناطق متفرقة بالقطاع من بينها شقق سكنية ومواقع للفصائل الفلسطينية.