شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من تسع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الجديدة منقولتان محليا أما باقي الحالات الخمس واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 22 بعد أن كانت 14 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90815 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.