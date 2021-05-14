طائرة تشاوشيسكو الرئاسية للبيع في المزاد

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بوخارست: تُطرح طائرة "رومباك" الرئاسية التي كانت عائدة للديكتاتور الشيوعي الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو والمصنوعة بترخيص بريطاني، للبيع في مزاد في 27 أيار/مايو، على ما أعلنت دار "أرتمارك" للمزادات الأربعاء.

وأشارت الدار إلى أن طائرة "رومباك سوبر وان-إيليفن التي رأى فيها نيكولاي تشاوشيسكو تتويجا للاستقلالية الصناعية الرومانية، مطروحة في المزاد" بسعر يبدأ بـ25 ألف يورو.

وقد استخدم الديكتاتور السابق الطائرة بين 1986 وكانون الأول/ديسمبر 1989، بما في ذلك خلال رحلته الخارجية الأخيرة إلى إيران قبل أيام من إطاحته وإعدامه بالرصاص في 25 كانون الأول/ديسمبر.

ومذاك، وُضعت الطائرة داخل حظيرة تابعة لشركة طيران "رومافيا" الحكومية التي أشهرت إفلاسها سنة 2014 وتُطرح القطع العائدة لها للبيع.

وكان العقد الرامي لصنع طائرات في بوخارست بموجب ترخيص "بي إيه سي 1-11" (بريتش إيركرافت كوربوريشن)، قد وُقّع بقيمة 300 مليون جنيه استرليني سنة 1978 خلال وجود تشاوشيسكو في لندن في زيارة الدولة الأولى لزعيم شيوعي إلى بريطانيا.

وسارت أول رحلة لطائرة "رومباك" سنة 1982، غير أن رومانيا لم تصنع سوى تسع طائرات من هذا النوع قبل التخلي عن هذا المشروع سنة 1990.