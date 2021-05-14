سامسونغ تصدم مستخدميها.. هاتف Galaxy S21 FE الجديد يفتقد لمزايا مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

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تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE لهذا العام، بعد الشعبية الكبيرة التي نالتها الإصدارات الاقتصادية السابقة مثل غالكسي إس 20 وغالكسي إس 20 بلس، واللذان كلف كلاهما حوالي 200 دولار و 300 دولار، ولكن يبدو أن سامسونغ قد صدمت مستخدميها بالاستغناء عن بعض المميزات المهمة في الهاتف الجديد.



معدل التحديث الثابت

بما أن هاتف غالكسي S20 FE، أتى بتحديث يبلغ 120 هرتز، فمن المتوقع ألا تخفض سامسونغ معدل التحديث إلى 90 هرتز في الهاتف الجديد، ولكنها قد تعتمد شاشة بمعدل تحديث ثابت عند 60 هرتز أو 120 هرتز بدلاً من استخدام تقنية معدل التحديث المتغيّر حسب المعروض على الشاشة والتي يمكن تشغيلها عند 48 هرتز و 60 هرتز و 96 هرتز و 120 هرتز على جالكسي 21S و+ 21S.