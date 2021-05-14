اخبار العالم

«حظر جزئي».. العراق يخفف إجراءات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «حظر جزئي».. العراق يخفف إجراءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات العراقية أمس الخميس إلغاء قرار حظر التجول الشامل والتحول إلى الحظر الجزئي حتى العشرين من الشهر الجاري في إطار تدابير وقائية للحد من تفشي كوفيد 19 في البلاد.

وذكر بيان للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة فيروس كوفيد 19 في العراق أن "الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساءً وإلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

وتقرر استمرار إغلاق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط، والسماح بفتحها بدءا من يوم الاثنين المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا