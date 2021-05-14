شكرا لقرائتكم خبر عن «حظر جزئي».. العراق يخفف إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات العراقية أمس الخميس إلغاء قرار حظر التجول الشامل والتحول إلى الحظر الجزئي حتى العشرين من الشهر الجاري في إطار تدابير وقائية للحد من تفشي كوفيد 19 في البلاد.

وذكر بيان للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة فيروس كوفيد 19 في العراق أن "الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساءً وإلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

وتقرر استمرار إغلاق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي خلال فترة العيد فقط، والسماح بفتحها بدءا من يوم الاثنين المقبل.