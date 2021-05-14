دورتموند يتوج بلقب كأس المانيا بعد فوزه على لايبزيج

أحرز جيدون سانشو وإرلينج هالاند ثنائية لكل منهما ليقودا بروسيا دورتموند لفوز كبير 4-1 على رازن بال شبورت لايبزيج والتتويج بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الخميس.



وأرسل الدولي الإنجليزي سانشو تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرة في الدقيقة الخامسة، وأضاف هدفا اخر إثر هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما نجح هالاند، العائد من الإصابة، في التوغل داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة سكنت مرمى الحارس بيتر جولاتشي ليحرز الهدف الثاني.

وكان دورتموند فعالا للغاية في الشوط الأول وسجل من ثلاث تسديدات على المرمى.

وحاول لايبزيج العودة للمباراة متأخرا، وقلص الفارق عبر داني أولمو في الدقيقة 71 واقترب كثيرا من هدفه الثاني بعدها بأربع دقائق بعد خطأ من سانشو.

وأهدر سانشو، الذي من المحتمل أن يرحل عن دورتموند في نهاية الموسم، فرصة ذهبية ليحرز ثلاثية قبل أن يضيف الدولي النرويجي هالاند، أيضا هدف للأندية الكبرى، هدفه الشخصي الثاني.

وهذا اللقب الخامس لدورتموند في الكأس والأول منذ 2017، بينما فشل لايبزيج مرى اخرى في الفوز بأول ألقابه.

وخسر لايبزيج، الذي تعرض للهزيمة 3-2 أمام دورتموند في الدوري يوم السبت الماضي، في النهائي مرتين في اخر ثلاثة مواسم وسيرحل مدربه يوليان ناجلزمان لتدريب بايرن ميونيخ الموسم المقبل.