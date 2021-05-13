شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية جديدة ترفع إجمالي وفيات مناجم جنوب إفريقيا إلى 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عامل حتفه في حادث بمنجم مارولا للبلاتين، التابع لشركة "إمبالا بلاتينوم"، في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا، بحسب ما ذكرته رابطة عمال المناجم واتحاد البناء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

وتوفي العامل بسبب "سقوط صخور من سقف المنجم".

وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في مناجم جنوب إفريقيا هذا العام إلى 21، بالإضافة إلى 661 إصابة، بحسب رابطة عمال المناجم واتحاد البناء.