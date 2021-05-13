شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا.. الشرطة تعتقل محتجين على القصف الإسرائيلي لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشرطة في كينيا القنابل المسيلة للدموع لتفريق أكثر من مائتي شخص كانوا يحتجون في العاصمة نيروبي أمس الخميس على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وذكر شاهد من رويترز أن العديد من المتظاهرين اعتقلوا. وبدأت المسيرة بعد صلاة العيد في مسجد قريب.

ورفع المحتجون لافتات مع العلم الفلسطيني كتب عليها "الكينيون يساندون فلسطين" و"حريتنا لا تكتمل إلا بحرية فلسطين- نيلسون مانديلا".

وقال متظاهر يدعى ريان شيخ: "أدعم إخوتي وأخواتي في فلسطين وأدعو لهم نهارا وليلا بأن يعم عليهم السلام".