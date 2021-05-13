أحمد حسن: كل الدعم لإخواننا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني

الشارقة - اميمة ياسر - ‏وجه الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق الدعم للأشقاء الفلسطينيين ضد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف عليهم في قطاع غزة وطرد أهالي الشيخ جراح من منازلهم.

وكتب "حسن" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : كل الدعم لاخواتنا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني .. وكل الدعم للنجم المصري محمد النني في التعبير عن وجهة نظره بشكل محترم ومساندته للقضية الفلسطينية ولتحرير المسجد الأقصى.

جديرا بالذكر أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، لوساطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.