انت الان تتابع خبر خلية الاعلام الامني تدعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات تجنباً للعقوبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، المواطنين في جميع محافظات البلاد إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة الوقائية تجنبا لتعريضهم للمسائلة القانونية ومساهمة منهم في تطويق الفايروس ودرء مخاطره عن جميع العراقيين.

